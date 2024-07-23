Тест на широту кругозора: проверьте себя

Всегда любопытно определить уровень своих знаний

Быстрые и интересные тесты – отличный способ выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в том или ином предмете. Люди с широким кругозором пользуются особым уважением у окружающих. С умным собеседником хочется проводить как можно больше времени, каждый стремится стать приятным компаньоном в разговоре.



Давайте проверим, насколько широк ваш кругозор. Хорошо образованный человек с высоким уровнем эрудиции разбирается в самых разных вопросах. Вы помните, какая пустыня занимает южную часть африканского континента? А сможете ответить, что такое инсайт? Несколько вопросов поднимут настроение и пополнят багаж знаний.