Тест на широту кругозора: проверьте себя

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Быстрые и интересные тесты – отличный способ выяснить, насколько хорошо вы разбираетесь в том или ином предмете. Люди с широким кругозором пользуются особым уважением у окружающих. С умным собеседником хочется проводить как можно больше времени, каждый стремится стать приятным компаньоном в разговоре.
Давайте проверим, насколько широк ваш кругозор. Хорошо образованный человек с высоким уровнем эрудиции разбирается в самых разных вопросах. Вы помните, какая пустыня занимает южную часть африканского континента? А сможете ответить, что такое инсайт? Несколько вопросов поднимут настроение и пополнят багаж знаний.
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