Известная актриса пожаловалась на "Оземпик" и показала тело в купальнике

Ей пришлось много заниматься спортом ради результата

Американская актриса Белла Торн заявила, что уже давно не чувствует свое тело красивым. Комплексы по поводу внешности в ней развило повальное употребление препарата от диабета "Оземпик" в Голливуде.

Знаменитость утверждает, что из-за него все стандарты красоты стали безумными – соответствовать им без использования инъекций невозможно.

Торн показала, как выглядит в купальнике, не прибегая к помощи "Оземпика". Для похудения ей пришлось каждый день заниматься плаванием, много ходить и держать под контролем свое питание.

Сейчас, по ее словам, она чувствует себя гораздо лучше, а по поводу препарата для диабетиков придерживается категорически отрицательной точки зрения.