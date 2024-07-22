Известная актриса пожаловалась на "Оземпик" и показала тело в купальнике

Известная актриса пожаловалась на "Оземпик" и показала тело в купальнике
Белла Торн. Фото: соцсети
Ей пришлось много заниматься спортом ради результата

Американская актриса Белла Торн заявила, что уже давно не чувствует свое тело красивым. Комплексы по поводу внешности в ней развило повальное употребление препарата от диабета "Оземпик" в Голливуде.

Знаменитость утверждает, что из-за него все стандарты красоты стали безумными – соответствовать им без использования инъекций невозможно. 

Торн показала, как выглядит в купальнике, не прибегая к помощи "Оземпика". Для похудения ей пришлось каждый день заниматься плаванием, много ходить и держать под контролем свое питание.

Белла Торн. Фото: соцсети

Сейчас, по ее словам, она чувствует себя гораздо лучше, а по поводу препарата для диабетиков придерживается категорически отрицательной точки зрения.

Источник: Daily Mail

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