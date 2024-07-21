Врач развеяла популярные мифы о сахаре

Многие не могут обойтись без сладкого

В борьбе за идеальный внешний вид люди склонны искать "главного врага". Часто им становится сахар. Действительно, чрезмерное употребление этого продукта может негативно сказаться на здоровье и весе, однако не стоит верить во все мифы, которые появились вокруг сахара.



Так, известный российский врач Галина Смирнова рассказала о стереотипах, которые не имеют особого отношения к реальности. В первую очередь, не стоит верить в то, что сахар полезен для работы мозга. Мозг действительно использует глюкозу, чтобы получить энергию, но это не значит, что перед важными переговорами или экзаменами обязательно нужно съесть шоколадку – это всего лишь хитрый рекламный трюк.

Также Смирнова заявила, что сахар нельзя назвать продуктом, опасным для жизни. Часто эксперты по здоровому питанию сгущают краски и обвиняют сахар во всех бедах. На самом деле, это не так, однако крайне важно во всем соблюдать баланс и не переедать.