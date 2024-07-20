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Стрессы и напряженная работа нередко приводят к тому, что память начинает ухудшаться. И вот мы уже забываем элементарные вещи, что существенно осложняет жизнь. К счастью, ситуацию можно исправить – при этом прибегать к лекарствам нет нужды.
Врач Михаил Коновалов раскрыл рецепт средства из натуральных ингредиентов, которое поможет улучшить память за несколько месяцев. Дорогостоящих продуктов не потребуется.
Лимон – 1 штука (с цедрой);
Чеснок – головка;
Мед – столовая ложка;
Вода кипяченая – литр.
Лимон и чеснок доведите до кашицеобразной консистенции в блендере, добавьте мед и перемешайте. Затем сложите смесь в стеклянную емкость и залейте горячей, но не кипящей водой.
Настаивайте три дня, потом процедите. Принимайте по столовой ложке три раза в день после еды.
Напомним, что перед применением любых средств нужно проконсультироваться с врачом.
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