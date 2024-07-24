Эндокринолог назвала пять вредных привычек, убивающих здоровье пожилых

Названы пять привычек, уничтожающих здоровью пожилых
Фото: unsplash.com
Они способствуют развитию болезней и другим проблемам

Эндокринолог Ирина Ленькина утверждает, что существует пять распространенных вредных привычек, которые наносят серьезный вред здоровью после 50 лет. От них лучше избавиться как можно скорее.

1. Курение. Это повышает риск развития сердечных болезней и онкологии. Также курильщики чаще преждевременно умирают от ишемии.

2. Переедание. Это приводит к набору лишнего веса, появлению сахарного диабета и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

3. Злоупотребление алкоголем. От этого страдает печень, поджелудочная железа, сердечно-сосудистая и нервная системы. Дополнительно появляются проблемы с памятью.

4. Малоподвижный образ жизни. Это способствует мышечной атрофии, ухудшению кровоснабжения, снижению легочной вентиляции. И может приводить даже проблемам с интеллектуальными способностями.

5. Избыток солнца. Частый прием солнечных ванн увеличивает риск развития онкологии.

Источник: Вечерняя Москва

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