Часто ходите в рестораны? Попробуйте по фотографии определить стоимость блюда

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Походы по ресторанам стали для современного россиянина своего рода развлечением. Многие любят посещать новые необычные места для того, чтобы попробовать оригинальные блюда, а затем поделиться впечатлениями с родными и близкими.
Как известно, ужин в хорошем ресторане – удовольствие не из дешевых. Бизнесмены-рестораторы стараются создать привлекательные и оригинальные блюда, что всегда сильно сказывается на их цене. Предлагаем вам пройти необычный тест и по фотографии отгадать стоимость изысканного угощения из ресторана.
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