Часто ходите в рестораны? Попробуйте по фотографии определить стоимость блюда

Часто ходите в рестораны? Попробуйте по фотографии определить стоимость блюда
Фото: www.unsplash.com
Многие и недели не могут прожить без "выхода в свет"

Походы по ресторанам стали для современного россиянина своего рода развлечением. Многие любят посещать новые необычные места для того, чтобы попробовать оригинальные блюда, а затем поделиться впечатлениями с родными и близкими.

Как известно, ужин в хорошем ресторане – удовольствие не из дешевых. Бизнесмены-рестораторы стараются создать привлекательные и оригинальные блюда, что всегда сильно сказывается на их цене. Предлагаем вам пройти необычный тест и по фотографии отгадать стоимость изысканного угощения из ресторана.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

Киев сделал новое громкое заявление об ударах вглубь России

Украинские власти работают на эскалацию ситуации

Желание Польши сбивать ракеты над Украиной устроило переполох в НАТО

Варшава продолжает наращивать агрессию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей