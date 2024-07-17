Часто ходите в рестораны? Попробуйте по фотографии определить стоимость блюда

Многие и недели не могут прожить без "выхода в свет"

Походы по ресторанам стали для современного россиянина своего рода развлечением. Многие любят посещать новые необычные места для того, чтобы попробовать оригинальные блюда, а затем поделиться впечатлениями с родными и близкими.



Как известно, ужин в хорошем ресторане – удовольствие не из дешевых. Бизнесмены-рестораторы стараются создать привлекательные и оригинальные блюда, что всегда сильно сказывается на их цене. Предлагаем вам пройти необычный тест и по фотографии отгадать стоимость изысканного угощения из ресторана.