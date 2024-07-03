Необычный тест: отгадайте киноленту по сокровищу

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Найти клад – заветная мечта многих людей. Иногда так хочется, чтобы несметные богатства неожиданно свалились с небес на голову. Этой незамысловатой человеческой мечте посвящено немало кинолент. Предлагаем вам освежить память и попробовать вспомнить названия таких тематических фильмов.
Необычный тест содержит подборку кадров из кинолент, главные герои которых как раз были заняты поиском сокровищ. Постарайтесь вспомнить, в каком фильме были обнаружены клады. Тест займет всего пару минут, зато, возможно, вы определитесь с планами на вечер и выберите из подборки один из фильмов.
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