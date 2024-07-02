Грозная кошка-мать наказала осмелевшего человека - видео

Грозная кошка-мать наказала осмелевшего человека - видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистая очень переживает за своего детеныша

Материнский инстинкт управляет действиями не только людей, но и представителей животного мира. Этот факт был наглядно продемонстрирован на набравшем большую популярность видеоролике с зарисовкой из жизни кошачьего семейства.

Красивая серая кошка-британка недавно разродилась и с глубоким трепетом заботится о своем потомстве. Очаровательный маленький котенок выглядит умилительно и привлекает всеобщее внимание.

Одна набравшаяся смелости женщина решила погладить малыша, но тут же была атакована бдительной матерью. Кошка буквально набросилась на руку человека и не позволила прикоснуться к котенку. Только после нескольких попыток женщине удалось немного погладить малыша.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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