Грозная кошка-мать наказала осмелевшего человека - видео

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Материнский инстинкт управляет действиями не только людей, но и представителей животного мира. Этот факт был наглядно продемонстрирован на набравшем большую популярность видеоролике с зарисовкой из жизни кошачьего семейства.
Красивая серая кошка-британка недавно разродилась и с глубоким трепетом заботится о своем потомстве. Очаровательный маленький котенок выглядит умилительно и привлекает всеобщее внимание.
Одна набравшаяся смелости женщина решила погладить малыша, но тут же была атакована бдительной матерью. Кошка буквально набросилась на руку человека и не позволила прикоснуться к котенку. Только после нескольких попыток женщине удалось немного погладить малыша.
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