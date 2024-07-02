Передача о животных захватила внимание кота и собаки – видео

Зверьки были поражены

Поведение некоторых домашних животных безусловно достойно того, чтобы быть запечатленным на видеокамеру. Очень часто братья наши меньшие демонстрируют невероятные особенности своих характеров и повадок. Пользователей социальных сетей очень заинтересовала удивительная парочка из кота и собаки, усевшихся смотреть телепередачу.



Зверьки были очень увлечены программой про животных. Пушистые члены семейства разложились на кровати и внимательно наблюдали за происходящим на экране. По их позам и устремленным на телевизор глазам понятно, что программа полностью завладела их вниманием.

Собачка с лапками залезла на кровать и улеглась перед экраном. Кот и вовсе повел себя чисто по-человечески. Он уселся на пятую точку, вперед выставил задние лапы, а передние положил в районе пушистых бочков. В таких сосредоточенных позах зверьки наблюдали за животными, которые о чем-то "рассказывали" по телевизору.