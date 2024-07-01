Тест на знание Европы: отгадайте флаг по фото

Ответить на вопросы смогут только самые образованные

Красочные флаги разных стран мира зачастую бывают очень похожими. Даже хорошо образованные люди нередко в них путаются. При этом всегда приятно щегольнуть в компании превосходными знаниями и сходу ответить, какой стране принадлежит тот или иной флаг.



Предлагаем вам проверить собственные знания и пробежаться по флагам европейских государств. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в этой сфере. Попробуйте отдать, какой конкретно стране принадлежит флаг по всего одной фотографии.