Тест на знание Европы: отгадайте флаг по фото

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
908 новости
Красочные флаги разных стран мира зачастую бывают очень похожими. Даже хорошо образованные люди нередко в них путаются. При этом всегда приятно щегольнуть в компании превосходными знаниями и сходу ответить, какой стране принадлежит тот или иной флаг.
Предлагаем вам проверить собственные знания и пробежаться по флагам европейских государств. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в этой сфере. Попробуйте отдать, какой конкретно стране принадлежит флаг по всего одной фотографии.
Киев отказался от ключевой риторики по мирному урегулированию