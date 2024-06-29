Котенок-ниндзя показал удивительную тактику бесконтактного боя – видео

Котенок-ниндзя показал удивительную тактику бесконтактного боя – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш выглядел умилительно

Домашние животные – бездонный источник забавного контента. Братья наши меньшие регулярно демонстрируют особенности своего характера, чем приводят в восторг хозяев и окружающих. Большой интерес в социальных сетях вызвал необычный видеоролик, на котором были запечатлены выкрутасы котенка-ниндзя.

Надо полагать, мелкий проказник заскучал в одиночестве и решил привлечь всеобщее внимание к своей персоне. Малыш подкрался к взрослому коту и показал ему странную тактику бесконтактного боя. Можно было бы предположить, что в будущем котейка мечтает стать настоящим ниндзя.

Пушистый хулиган кувыркался перед носом недоумевающего кота, показывая ему разные приемы и трюки. Однако угрожающие выкрутасы демонстрировались на безопасном расстоянии. Только под конец малыш совсем осмелел, рухнул на бочок и начал лапкой терроризировать большого кота. Тот проигнорировал его старания и мелкому пришлось удалиться восвояси.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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