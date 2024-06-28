Кот-почтальон блестяще справился с должностными обязанностями – видео

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Многие хозяева жалуются, что домашние любимцы не приносят особой пользы, хотя безусловно являются отличным антистрессом и всегда поднимают настроение. Впрочем, некоторым владельцам повезло чуть больше, чем остальным. Иногда пушистые обитатели дома могут выполнять важные функции.
Кот-почтальон стал настоящей звездой социальных сетей. Очаровательный усатый член семейства научился получать письма и с готовностью разносит их по адресатам. На кадры видеокамеры попала зарисовка таких рабочих будней котика.
Когда письмо закинули в почтовый ящик, котик деловито подошел к двери, заглянул в специально сделанную в ней прореху и достал оттуда конверт. После этого он прошелся по квартире, нашел адресата и с чувством выполненного долга положил конвертик к ногам хозяйки.
Эскалация ситуации продолжается