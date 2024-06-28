Кот-почтальон блестяще справился с должностными обязанностями – видео

Кот-почтальон блестяще справился с должностными обязанностями – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый знает свою работу

Многие хозяева жалуются, что домашние любимцы не приносят особой пользы, хотя безусловно являются отличным антистрессом и всегда поднимают настроение. Впрочем, некоторым владельцам повезло чуть больше, чем остальным. Иногда пушистые обитатели дома могут выполнять важные функции.

Кот-почтальон стал настоящей звездой социальных сетей. Очаровательный усатый член семейства научился получать письма и с готовностью разносит их по адресатам. На кадры видеокамеры попала зарисовка таких рабочих будней котика.

Когда письмо закинули в почтовый ящик, котик деловито подошел к двери, заглянул в специально сделанную в ней прореху и достал оттуда конверт. После этого он прошелся по квартире, нашел адресата и с чувством выполненного долга положил конвертик к ногам хозяйки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

"На шаг ближе": в США испугались из-за снятия нового запрета по Украине

Эскалация ситуации продолжается

"Бумажные" наступления: раскрыта цель странной тактики ВСУ под Харьковом

Действия украинских командиров удивляют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей