Кот-почтальон блестяще справился с должностными обязанностями – видео

Усатый знает свою работу

Многие хозяева жалуются, что домашние любимцы не приносят особой пользы, хотя безусловно являются отличным антистрессом и всегда поднимают настроение. Впрочем, некоторым владельцам повезло чуть больше, чем остальным. Иногда пушистые обитатели дома могут выполнять важные функции.



Кот-почтальон стал настоящей звездой социальных сетей. Очаровательный усатый член семейства научился получать письма и с готовностью разносит их по адресатам. На кадры видеокамеры попала зарисовка таких рабочих будней котика.

Когда письмо закинули в почтовый ящик, котик деловито подошел к двери, заглянул в специально сделанную в ней прореху и достал оттуда конверт. После этого он прошелся по квартире, нашел адресата и с чувством выполненного долга положил конвертик к ногам хозяйки.