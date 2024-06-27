Кот нашел крайне странный способ разбудить хозяина – видео

Кот нашел крайне странный способ разбудить хозяина – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый не заботится об отдыхе своего владельца

Иногда кажется, что хозяин в доме – не человек, а его любимый кот, ради которого владелец готов на все, в том числе терпеть лишения и неудобства. Как известно, котики отличаются своенравным характером и всегда делают то, что хотят. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором кот буквально терроризирует своего спящего хозяина.

Усатые нередко воспринимают владельцев исключительно как существ, обеспечивающих их едой и водой. Главная задача человека – вовремя накормить любимого кота. Если он с ней не справляется, котейка всегда готов помочь.

Пушистый герой видеоролика обнаружил необычный способ разбудить своего хозяина. На внутренней стороне двери люди разместили специальную пружину, которая смягчает удар двери о стенку. Кот решил использовать приспособление в своих целях. Он просовывает лапу под дверью, некоторое время ищет пружину, а затем бьет по ней, чтобы она издала характерный звук. Разумеется, после такого шумового сопровождения сон как рукой снимает.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

"На шаг ближе": в США испугались из-за снятия нового запрета по Украине

Эскалация ситуации продолжается

В США заявили о потере союзника по НАТО из-за связи с Москвой

Политика Вашингтона дала обратный эффект

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей