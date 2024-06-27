Кот нашел крайне странный способ разбудить хозяина – видео

Пушистый не заботится об отдыхе своего владельца

Иногда кажется, что хозяин в доме – не человек, а его любимый кот, ради которого владелец готов на все, в том числе терпеть лишения и неудобства. Как известно, котики отличаются своенравным характером и всегда делают то, что хотят. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик, на котором кот буквально терроризирует своего спящего хозяина.



Усатые нередко воспринимают владельцев исключительно как существ, обеспечивающих их едой и водой. Главная задача человека – вовремя накормить любимого кота. Если он с ней не справляется, котейка всегда готов помочь.

Пушистый герой видеоролика обнаружил необычный способ разбудить своего хозяина. На внутренней стороне двери люди разместили специальную пружину, которая смягчает удар двери о стенку. Кот решил использовать приспособление в своих целях. Он просовывает лапу под дверью, некоторое время ищет пружину, а затем бьет по ней, чтобы она издала характерный звук. Разумеется, после такого шумового сопровождения сон как рукой снимает.