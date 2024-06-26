Оглушительный провал кота заставил народ хохотать – видео

Оглушительный провал кота заставил народ хохотать – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый жутко опозорился

О грации кошачьих ходят легенды. Всем известно, что эти животные умеют передвигаться с необыкновенным изяществом, способны прыгать намного выше собственной головы и в целом обладают невероятными по сравнению со своим размерами физическими возможностями. Однако и у котов бывают позорные провалы.

Большую популярность в социальных сетях получил забавный видеоролик, на который попала целая серия позорных промахов упорного котика. Усатый очень хотел взобраться на высокий забор, однако что-то пошло не так.

От души хохочущие люди записали попытки несчастного на видеокамеру. Сначала котик уверенно запрыгивает на бампер иномарки, затем забирается на ее крышу и оттуда уже хочет прыгнуть на забор. Но последний рывок представляет собой странного вида растягивание усатого в воздухе, а затем оглушительное падение. Его неудачи заставили публику хохотать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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