Оглушительный провал кота заставил народ хохотать – видео

Пушистый жутко опозорился

О грации кошачьих ходят легенды. Всем известно, что эти животные умеют передвигаться с необыкновенным изяществом, способны прыгать намного выше собственной головы и в целом обладают невероятными по сравнению со своим размерами физическими возможностями. Однако и у котов бывают позорные провалы.



Большую популярность в социальных сетях получил забавный видеоролик, на который попала целая серия позорных промахов упорного котика. Усатый очень хотел взобраться на высокий забор, однако что-то пошло не так.

От души хохочущие люди записали попытки несчастного на видеокамеру. Сначала котик уверенно запрыгивает на бампер иномарки, затем забирается на ее крышу и оттуда уже хочет прыгнуть на забор. Но последний рывок представляет собой странного вида растягивание усатого в воздухе, а затем оглушительное падение. Его неудачи заставили публику хохотать.