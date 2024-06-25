Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp

Они научились красть аккаунты пользователей

Предложения принять участие в фотоконкурсе может стать уловкой злоумышленников. Так киберпреступники крадут у человека его учетную запись в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Только в июне этого года удалось обнаружить более 200 подставных сайтов, предназначенных для этих целей.

Пользователям приходит сообщение, в котором предлагают принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно пройти авторизацию с помощью мессенджера, после чего все данные человека копируют на стороннем ресурсе.

Людей мотивируют принять участие в состязании с помощью дорогих подарков. Это может быть новые iPhone, iPad или AirPods, а также огромные денежные презенты. Некоторых побуждают к действию обещаниями оставить много лайков в соцсетях.

Вскоре после авторизации жертва полностью теряет свой доступ к аккаунту в WhatsApp, а мошенники получают возможность читать переписки, рассылать лживые сообщения с просьбами о помощи.

Чтобы обезопасить себя людям советуют использовать систему двухфакторной авторизации и не водить личные данные на подозрительных сайтах.