Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp

Мошенники придумали новый способ обмана с помощью WhatsApp
Фото: unsplash.com
Они научились красть аккаунты пользователей

Предложения принять участие в фотоконкурсе может стать уловкой злоумышленников. Так киберпреступники крадут у человека его учетную запись в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Только в июне этого года удалось обнаружить более 200 подставных сайтов, предназначенных для этих целей. 

Пользователям приходит сообщение, в котором предлагают принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно пройти авторизацию с помощью мессенджера, после чего все данные человека копируют на стороннем ресурсе. 

Людей мотивируют принять участие в состязании с помощью дорогих подарков. Это может быть новые iPhone, iPad или AirPods, а также огромные денежные презенты. Некоторых побуждают к действию обещаниями оставить много лайков в соцсетях. 

Вскоре после авторизации жертва полностью теряет свой доступ к аккаунту в WhatsApp, а мошенники получают возможность читать переписки, рассылать лживые сообщения с просьбами о помощи. 

Чтобы обезопасить себя людям советуют использовать систему двухфакторной авторизации и не водить личные данные на подозрительных сайтах.

Источник: Газета.ру

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