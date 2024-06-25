Необычный тест: попробуйте угадать страну по празднику

Некоторые традиции могут вас удивить

Иногда народы мира очень сильно отличаются друг от друга. В каждой стране есть свои устоявшиеся традиции и обычаи. Порой то, что кажется представителям одной национальности привычным и само собой разумеющимся, вызывает неподдельное удивление у других людей.



Предлагаем вам проверить уровень собственной эрудиции и смекалки. Попробуйте отгадать страну по необычному празднику. Возможно, вы не в курсе, но в одном государстве принято кидаться помидорами. Также на планете существует страна, где организовывают отдельный фуршет для обезьянок. Проверьте свою догадливость – тест займет всего несколько минут.