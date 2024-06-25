Коварный кот усыпил бдительность хозяйки и напал на нее – видео

Коварный кот усыпил бдительность хозяйки и напал на нее – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый оказался настоящим лицемером

Многие люди не представляют себе жизнь без четвероногих товарищей. Большинство семей заводят домашних животных, а иногда сразу несколько. Впрочем, далеко не всегда пушистики отвечают благодарностью и признательностью на то, что им подарили теплый и уютный дом.

Большой интерес у интернет-публики вызвал коварный котик, который сначала усыпил бдительность своей хозяйки, а затем вероломно напал на нее. Пушистик уселся рядом с девушкой на стул и придал мордочке английское выражение. Он нежно погладил лапкой руку хозяйки, показывая, что хочет обниматься.

Однако котейка оказался настоящим лицемером. После того, как хозяйка ласково его потискала и отвернулась, он тут же раскрыл клыкастую пасть и сильно укусил потерявшую бдительность девушку за руку. Впрочем, она явно привыкла к таким выкрутасам – хозяйка не стала ругать кота, а лишь громко рассмеялась.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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