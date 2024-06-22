Тест на грамотность: вы правильно ставите ударения?

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Даже люди, которые прекрасно учились в школе, со временем могут позабыть многие правила русского языка. Например, расставление ударений считается одной из самых коварных тем. Частенько очень образованные и умные люди допускают досадные ошибки и неправильно произносят особенно заковыристые слова.
Предлагаем вам проверить уровень собственных знаний и попробовать правильно расставить ударения в словах. Даже если какие-то нормы вы давно забыли, правильные ответы на вопросы помогут освежить память и закроют пробелы в ваших знаниях. Не теряйте время – проверьте себя.
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