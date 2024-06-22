Проходящий сквозь стены кот удивил публику – видео

Проходящий сквозь стены кот удивил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Способности хвостатого поражают

Домашние любимцы регулярно удивляют своих хозяев и окружающих невероятными способностями. Иногда кажется, что некоторые из них обладают чуть ли не сверхъестественными навыками. Особенно это касается котиков. Их гибкость и неуемное любопытство часто приводят к появлению необычных семейных легенд.

Так, настоящий фурор в социальных сетях произвел очаровательный котик, который буквально научился просачиваться сквозь стены. По крайней мере, стенки кухонных шкафчиков для него не препятствие.

Ошарашенные хозяева записали видеоролик, на котором огромный пушистый белый кот невероятным образом просачивается между шкафчиками и как ни в чем не бывало отправляется по своим делам. Даже его пушистый товарищ был невероятно удивлен произошедшим: другой кот с замиранием сердца наблюдал за необычной картиной, что уж говорить о пораженных интернет-пользователях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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