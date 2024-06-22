Фитнес-эксперт назвала способы похудеть без спортзала

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Эксперт по фитнесу Анастасия Юрпалова рассказала, как сохранить стройность, если нет возможности ходить в спортзал. По ее словам, важно придерживаться семи ключевых приоритетов, и вес обязательно пойдет вниз.
Первое – важно сохранять активность в течение дня. Например, можно ездить на велосипеде, ходить по лестнице. Это поможет укрепить мышцы. Также можно выбрать домашние упражнения.
Второе – можно заниматься с собственным весом. Самыми эффективными активностями она назвала приседания, выпады и отжимания.
Третье – хорошо помогают худеть высокоинтенсивные интервальные тренировки. Их можно делать даже дома.
Четвертое – борьба со скукой, из-за которой люди часто срываются с диеты. Избавиться от нее можно, если прогуляться на улице.
Пятое – важна регулярность. Это касается как занятий спортом, так и питания.
Шестое – нужно избегать стресса и спать в достатке. Как известно, бессоница и проблемы могут способствовать набору лишнего веса.
Седьмое – хвалите себя за достижения. Это поможет сохранять положительный настрой.
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