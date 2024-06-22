Фитнес-эксперт назвала способы похудеть без спортзала

Всего есть семь эффективных правил

Эксперт по фитнесу Анастасия Юрпалова рассказала, как сохранить стройность, если нет возможности ходить в спортзал. По ее словам, важно придерживаться семи ключевых приоритетов, и вес обязательно пойдет вниз.

Первое – важно сохранять активность в течение дня. Например, можно ездить на велосипеде, ходить по лестнице. Это поможет укрепить мышцы. Также можно выбрать домашние упражнения.

Второе – можно заниматься с собственным весом. Самыми эффективными активностями она назвала приседания, выпады и отжимания.

Третье – хорошо помогают худеть высокоинтенсивные интервальные тренировки. Их можно делать даже дома.

Четвертое – борьба со скукой, из-за которой люди часто срываются с диеты. Избавиться от нее можно, если прогуляться на улице.

Пятое – важна регулярность. Это касается как занятий спортом, так и питания.

Шестое – нужно избегать стресса и спать в достатке. Как известно, бессоница и проблемы могут способствовать набору лишнего веса.

Седьмое – хвалите себя за достижения. Это поможет сохранять положительный настрой.