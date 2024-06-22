Фитнес-эксперт назвала способы похудеть без спортзала

Названы способы похудеть без спортзала
Фото: unsplash.com
Всего есть семь эффективных правил

Эксперт по фитнесу Анастасия Юрпалова рассказала, как сохранить стройность, если нет возможности ходить в спортзал. По ее словам, важно придерживаться семи ключевых приоритетов, и вес обязательно пойдет вниз.

Первое – важно сохранять активность в течение дня. Например, можно ездить на велосипеде, ходить по лестнице. Это поможет укрепить мышцы. Также можно выбрать домашние упражнения. 

Второе – можно заниматься с собственным весом. Самыми эффективными активностями она назвала приседания, выпады и отжимания.

Третье – хорошо помогают худеть высокоинтенсивные интервальные тренировки. Их можно делать даже дома.

Четвертое – борьба со скукой, из-за которой люди часто срываются с диеты. Избавиться от нее можно, если прогуляться на улице.

Пятое – важна регулярность. Это касается как занятий спортом, так и питания. 

Шестое – нужно избегать стресса и спать в достатке. Как известно, бессоница и проблемы могут способствовать набору лишнего веса.

Седьмое – хвалите себя за достижения. Это поможет сохранять положительный настрой.

Источник: Men Today

На Западе раскрыли, в какой город направят истребители F-16 для ВСУ

Незалежная нуждается в поддержке

Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти

Сотрудники пожаловались на собственного начальника президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей