Тест на эрудицию: проверьте себя

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Всегда интересно узнать, насколько вы интеллектуально развитый и эрудированный человек. В этом вопросе отлично помогают всевозможные тесты, которые затрагивают разные сферы жизни. Буквально за несколько минут можно оценить свой интеллект и образование.
Предлагаем вам пройти короткий тест, который поможет выяснить, насколько у вас широкий кругозор и можно ли назвать вас интересным собеседником. Кроме того, правильные ответы на каверзные вопросы закроют пробелы в ваших знаниях, возможно, вы сделаете несколько открытий для себя и узнаете что-то новое.
Стало известно, почему так произошло