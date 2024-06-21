Эксперт рассказал об особенностях подаренных Путину собак

Они могут оказаться довольно опасным противником

Собаки породы редкой пхунсан, которых подарили Владимиру Путину во время визита в Северную Корею, являются хорошими спутниками и одним из государственных символов КНДР. Об этом рассказал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

Такие питомцы невероятно преданы своему хозяину, но к противнику они не испытывают даже доли жалости. Если человек столкнется с угрозой, животные моментально набросятся на врага и одним махом перегрызут горло.

По характеру собаки являются очень умными, настойчивыми и проворными. Но при этом у них довольно небольшой размер.

Пхунсан известны и своими охотничьими качествами. В Северной Корее они даже получили кличку "охотники на тигров", поскольку могут справиться даже с большим хищником.

Считается, что порода появилась от акиты и сибы ину, но эволюционировала в КНДР по-своему. Оттуда она распространилась в Южную Корею и Японию.