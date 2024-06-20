Хозяйственный кот отправился в магазин за продуктами - видео

Хозяйственный кот отправился в магазин за продуктами - видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый произвел фурор в Сети

Коты и собаки частенько устраивают настоящие представления окружающим. В социальных сетях плодятся и множатся отдельные группы, посвященные братьям нашим меньшим. Новой звездой интернета стал крайне хозяйственный кот, который решил самостоятельно отправиться в продуктовый магазин за покупками.

Впрочем, есть определенные сомнения касательно того, стал ли хитрый рыжий кот оплачивать свои приобретения. Как бы там ни было, ароматное пропитание хвостатый успешно добыл. На камеру попал момент, когда довольный котик возвращался домой с покупкой.

Деловитый рыжий зверь промаршировал по улице со связкой сарделек в пакете. Свою добычу котейка крепко держал в зубах. Судя по тому, как уверенно действовал пушистый, можно предположить, что он не в первый раз совершает такую сомнительную вылазку за покупками. Любители животных могут быть спокойны, сегодня котик точно будет сыт.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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