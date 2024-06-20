Тест: отгадайте советского актера по улыбке

Образы знаменитостей навсегда застревают в памяти

Киноленты советского периода обладают особым обаянием. Многие россияне с большим удовольствием пересматривают старые фильмы. Талантливые советские артисты остаются эталонами мастерства для большинства любителей кинематографа. Проверьте свою память и попробуйте отгадать артистов по одной характерной черте.



Предлагаем вам пройти необычный тест и определить, кому из звездных советских знаменитостей принадлежит лучезарная улыбка. Талантливые артисты отличаются особой харизмой и обаянием. Попробуйте угадать, кто есть кто. Тест займет всего пару минут и поможет отвлечься от насущных проблем.