Тест: отгадайте советского актера по улыбке

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Киноленты советского периода обладают особым обаянием. Многие россияне с большим удовольствием пересматривают старые фильмы. Талантливые советские артисты остаются эталонами мастерства для большинства любителей кинематографа. Проверьте свою память и попробуйте отгадать артистов по одной характерной черте.
Предлагаем вам пройти необычный тест и определить, кому из звездных советских знаменитостей принадлежит лучезарная улыбка. Талантливые артисты отличаются особой харизмой и обаянием. Попробуйте угадать, кто есть кто. Тест займет всего пару минут и поможет отвлечься от насущных проблем.
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