Необычные нежности двух котиков очаровали публику – видео

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Все домашние питомцы отличаются разными характерами. Когда дома появляется сразу несколько зверей, это дает источник для бесконечного количества забавных ситуаций. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от взаимоотношений двух симпатичных котиков.
Как известно, от любви до ненависти один шаг. Эту хорошо знакомую многим истину подтвердили отношения главных героев забавного видеоролика. Впрочем, в этот раз ситуация развивалась по благоприятному сценарию. Все начиналось с агрессии, а завершилось жарким объятиями.
Котики часто ведут себя так же, как люди. Так, очаровательная кошечка оказалась чем-то недовольна и буквально накинулась на крупного кота. Сначала она пыталась повалить его на пол, но оказалась в крепких объятиях своего пушистого приятеля. В итоге агрессивный настрой кошечки сошел на нет, и два пушистика продолжили крепко обниматься.
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