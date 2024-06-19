Необычные нежности двух котиков очаровали публику – видео

Необычные нежности двух котиков очаровали публику – видео
Фото: www.unsplash.com
От любви до ненависти один шаг

Все домашние питомцы отличаются разными характерами. Когда дома появляется сразу несколько зверей, это дает источник для бесконечного количества забавных ситуаций. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от взаимоотношений двух симпатичных котиков.

Как известно, от любви до ненависти один шаг. Эту хорошо знакомую многим истину подтвердили отношения главных героев забавного видеоролика. Впрочем, в этот раз ситуация развивалась по благоприятному сценарию. Все начиналось с агрессии, а завершилось жарким объятиями.

Котики часто ведут себя так же, как люди. Так, очаровательная кошечка оказалась чем-то недовольна и буквально накинулась на крупного кота. Сначала она пыталась повалить его на пол, но оказалась в крепких объятиях своего пушистого приятеля. В итоге агрессивный настрой кошечки сошел на нет, и два пушистика продолжили крепко обниматься.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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