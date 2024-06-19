Россияне заполонили пляжи Юга России

"Ужас ужасный": происходящее на пляжах Юга России засняли на видео
Кадр видео makovozovy / T.me
Народ массово ринулся в долгожданный отпуск

Курорты Краснодарского края заполонили отдыхающие. На видео удалось заснять происходящее в Кабардинке, где места на пляже практически не осталось – буквально каждое пространство занято туристом.

Люди загорают около Черного моря и активно купаются. Мест для прохода к воде из-за обилия народа практически нет – приходится идти по чужим полотенцам и подпирать друг друга пятками в голову во время приема солнечных ванн.

"Пройти просто негде, приходится протискиваться между лежаками, чтобы не наступить. И люди продолжают идти потоком", – говорят местные о ситуации.

При этом очевидцы отмечают, что это еще не разгар курортного сезона – обычно подобный ажиотаж встречается в июле и начале августа.

"Жесть, я сначала туда хотела, никогда не была. Теперь не хочу",

"В августе будут даже на набережной лежать, видимо",

"Ужас ужасный помноженный на десять",

– делятся своими впечатлениями от увиденного люди в соцсетях.

Сейчас в южных регионах стоит жара в +35 градусов. Вода, по заявлению синоптиков, успела прогреться до августовских значений. На некоторых местных курортах не так много отдыхающих. в Дивномоском и Прасковеевке на пляжах свободнее, а вот в Анапе и Геленджике придется тоже потесниться, но пока места есть.

Источник: Telegram

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