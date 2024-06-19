Тест: проверьте свои знания о человеческом теле

Тест: проверьте свои знания о человеческом теле
Фото: www.unsplash.com
Некоторая информация может стать для вас открытием

Многие школьные знания давно выветрились из головы. Частенько бывает так, что школьник в некоторых вопросах значительно лучше подкован, чем взрослый, хорошо образованный человек. Например, помните ли вы, почему вены синего цвета?

Предлагаем вам пройти интересный тест и освежить свои знания о человеческом теле. Правда ли, что у развитых в творческой сфере людей больше работает правое полушарие? Ответ на небольшой перечень вопросов займет у вас всего несколько минут, однако некоторые факты могут стать настоящим открытием.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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