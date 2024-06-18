Тест: угадайте название мультика по летнему пейзажу

Задание кажется простым только на первый взгляд

Любимые мультфильмы прочно ассоциируются с детством. Все мы проводили долгие часы за телевизором, с большим вниманием наблюдая, какие приключения и испытания выпадают на долю любимых мультипликационных героев.



Предлагаем вам пройти необычный тест и попытаться угадать любимый мультик по одному кадру. Лето в самом разгаре, так что изображения подобраны с учетом этого обстоятельства.

В тесте представлена подборка летних пейзажей из популярных мультиков. Постарайтесь правильно ответить, из каких. Простой тест поднимет настроение и освежит память.