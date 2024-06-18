Тест: угадайте название мультика по летнему пейзажу

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Любимые мультфильмы прочно ассоциируются с детством. Все мы проводили долгие часы за телевизором, с большим вниманием наблюдая, какие приключения и испытания выпадают на долю любимых мультипликационных героев.
Предлагаем вам пройти необычный тест и попытаться угадать любимый мультик по одному кадру. Лето в самом разгаре, так что изображения подобраны с учетом этого обстоятельства.
В тесте представлена подборка летних пейзажей из популярных мультиков. Постарайтесь правильно ответить, из каких. Простой тест поднимет настроение и освежит память.
Названо условие, при котором это состоится