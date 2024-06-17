Кот научился открывать дверь балкона и собрал дома хвостатую банду – видео

Хозяева были не в восторге

Все отлично знают, что домашние питомцы обладают высоким уровнем интеллекта и почти всегда добиваются того, что хотят. Настоящий фурор в социальных сетях произвел смышленый котик, который научился открывать дверь балкона и использовал этот навык в своих корыстных целях.



Хозяева пушистого явно не в восторге от таких умений домашнего любимца. Владельцы записали видеоролик с вероломным проникновением целой кошачьей банды на их территорию. Большая группа котов собралась на балконе и с надеждой в глазах взирала на усатого хозяина вечеринки. Он их не подвел.

Котик мастерски запрыгнул на дверную ручку, хорошо отработанными движениями поскакал на ней и без особого труда открыл дверь. Все это время за ним наблюдали другие коты, которые явно очень хотели попасть в теплую квартиру. Миссия была выполнена, и довольные котики проследовали за гостеприимным пушистиком в дом. Разумеется, хозяева квартиры не разделили их оптимизм.