Кот научился открывать дверь балкона и собрал дома хвостатую банду – видео

Кот научился открывать дверь балкона и собрал дома хвостатую банду – видео
Фото: www.unsplash.com
Хозяева были не в восторге

Все отлично знают, что домашние питомцы обладают высоким уровнем интеллекта и почти всегда добиваются того, что хотят. Настоящий фурор в социальных сетях произвел смышленый котик, который научился открывать дверь балкона и использовал этот навык в своих корыстных целях.

Хозяева пушистого явно не в восторге от таких умений домашнего любимца. Владельцы записали видеоролик с вероломным проникновением целой кошачьей банды на их территорию. Большая группа котов собралась на балконе и с надеждой в глазах взирала на усатого хозяина вечеринки. Он их не подвел.

Котик мастерски запрыгнул на дверную ручку, хорошо отработанными движениями поскакал на ней и без особого труда открыл дверь. Все это время за ним наблюдали другие коты, которые явно очень хотели попасть в теплую квартиру. Миссия была выполнена, и довольные котики проследовали за гостеприимным пушистиком в дом. Разумеется, хозяева квартиры не разделили их оптимизм.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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