Тест на знания о России: какой город считается самым солнечным

Некоторые вопросы могут вызвать затруднения

Россия – огромная страна, с богатой историей и бесконечным количеством особенностей. Знать все о таком большом пространстве невозможно, однако следует всегда стремиться к тому, чтобы выяснить что-нибудь новенькое о родном государстве. Предлагаем вам пройти необычный тест на знания о России.



Догадываетесь ли вы, какой город в нашей стране является самым солнечным. А что насчет географии? Попробуйте ответить на несколько вопросов из этой сферы. Новые знания всегда кстати, так что не теряйте время, тем более, что тест займет всего несколько минут.