Тест на знания о России: какой город считается самым солнечным

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Россия – огромная страна, с богатой историей и бесконечным количеством особенностей. Знать все о таком большом пространстве невозможно, однако следует всегда стремиться к тому, чтобы выяснить что-нибудь новенькое о родном государстве. Предлагаем вам пройти необычный тест на знания о России.
Догадываетесь ли вы, какой город в нашей стране является самым солнечным. А что насчет географии? Попробуйте ответить на несколько вопросов из этой сферы. Новые знания всегда кстати, так что не теряйте время, тем более, что тест займет всего несколько минут.
Россия демонстрирует, на что способна