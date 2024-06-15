Виртуозно владеющий мячом кот-футболист восхитил публику – видео

Виртуозно владеющий мячом кот-футболист восхитил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый оказался настоящим профессионалом своего дела

Видеоролики с домашними животными в главной роли пользуются невероятной популярностью в социальных сетях. Для многих людей это отличная возможность отвлечься от насущных проблем, расслабиться и поднять себе настроение. Новой звездой социальных сетей стал необычный кот-футболист.

Пушистый виртуозно владеет своим делом. В связи с небольшими габаритами для игры в футбол котейка использует маленький теннисный мячик, при этом управляется он с ним мастерски. Хвостатый явно в курсе правил, действующих в этой игре. Он хорошо знает, что футбольный мяч нельзя касаться руками.

Когда хозяйка подкинула котику мячик, он ловко подпрыгнул в воздух, аккуратно отставил лапы и принял пас грудью. Подобного рода трюки часто можно увидеть в исполнении профессиональных футболистов. Разумеется, котик привел в восторг многочисленных интернет-пользователей, в социальных сетях ему аплодировали.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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