Тест: угадайте популярный советский мультик по одному кадру

Киноленты советского периода можно пересматривать бесконечно

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что во времена СССР снимали отличные мультфильмы и кинокартины. Многие из них можно пересматривать сотню раз. Особенной любовью публики всегда пользовались мультики. Добрые, качественные, сказочные истории учили правильно поступать в разных ситуациях и давали хорошие жизненные уроки.



Наверняка вы отлично знаете самые известные советские мультфильмы. Однако всегда интересно проверить свою память. Предлагаем вам пройти необычный тест и угадать советский мультик по одному кадру. С заданием справятся только самые внимательные – не теряйте время, интересные вопросы напомнят любимые мультики, а возможно, какие-то вы захотите пересмотреть.