Пес проявил необычный интерес к алкогольным напиткам и устроил погром

Хвостатый сильно расстроил хозяев

Как известно, домашние животные очень часто проявляют невероятное любопытство к различным объектам и сферам жизни, которые в целом не имеют к ним отношение. Хвостатый герой очередного видеоролика неожиданно заинтересовался складом алкогольной продукции и устроил там погром.



Владельцы пушистика выделили отдельное место для хранения бутылок с алкоголем и там же разместили несколько бокалов. Стеклянная посуда была подвешена за ножки. Больше всего собаку заинтересовала именно она. Псу очень понравился звук, который издавали бокалы, когда он двигал их лапкой.

Несложно догадаться, к чему привели такие развлечения. В какой-то момент хвостатый слишком сильно ударил по бокалам, и один из них со звоном рухнул на пол. Разумеется, стеклянная посуда разлетелась на тысячи мелких осколков. Песик быстро сбежал с места преступления, оставив уборку на хозяев.