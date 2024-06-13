Эксперт назвал лучший способ избавиться от засора

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Засор в раковине на кухне может происходить часто. Там скапливаются остатки еды, которые смешиваются с жиром и образуют пробку – выбить ее бывает нелегко. В ход идут покупные и народные средства, но не все из них достаточно эффективны и безопасны. Эксперт Федор Васильев рассказал, как лучше наладить проходимость в сифоне.
Специалист посоветовал не заливать в трубы кипяток или смеси на основе соды, поскольку они вредят резиновым уплотнениям. Хорошим народным средством при борьбе с засором будет лимонная кислота. Ее нужно развести в горячей воде и залить внутрь – это поможет бороться как с жиром, так и с отложениями кальция.
Еще один способ избавиться от засора – механический. Эксперт указал, что сделать это можно вантузом или сантехническим тросом. Но самым эффективным методом будет разбор сифона и очистка его вручную.
"Разобрать их может даже человек без навыков работы с сантехникой", – отметил Васильев.
При этом он посоветовал при чистке не использовать острые предметы, чтобы не повредить трубы.
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