Тест: попробуйте отличить съедобное от несъедобного

Многие вспомнят детскую игру

В детстве большинство играли в игру с мячом, когда можно было ловить только подачу, сопровождающуюся выкрикиванием названия какого-то съедобного объекта, а несъедобный объект нужно было оттолкнуть. Предлагаем вам "поиграть" в нечто похожее, но значительно более сложного уровня.



Как известно, предметы под микроскопом очень сильно меняются. Угадать, что оказалось на изображении с объектом, увеличенным во много раз, не так-то просто. Проверьте свою смекалку.

Необычный тест представляет собой набор картинок со съедобными и несъедобными предметами. Попробуйте угадать, кто есть кто. Задание займет у вас всего несколько минут, зато точно расширит кругозор и поднимет настроение.