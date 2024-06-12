Тест: попробуйте отличить съедобное от несъедобного

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В детстве большинство играли в игру с мячом, когда можно было ловить только подачу, сопровождающуюся выкрикиванием названия какого-то съедобного объекта, а несъедобный объект нужно было оттолкнуть. Предлагаем вам "поиграть" в нечто похожее, но значительно более сложного уровня.
Как известно, предметы под микроскопом очень сильно меняются. Угадать, что оказалось на изображении с объектом, увеличенным во много раз, не так-то просто. Проверьте свою смекалку.
Необычный тест представляет собой набор картинок со съедобными и несъедобными предметами. Попробуйте угадать, кто есть кто. Задание займет у вас всего несколько минут, зато точно расширит кругозор и поднимет настроение.
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