Кайфующий под вентилятором кот заставил людей обзавидоваться – видео

В некоторых регионах России установилась очень жаркая погода

Просыпаясь рано утром и собираясь на работу, многие с завистью наблюдают за домашними животными, которые продолжают нежиться в постельке. Действительно, жизнь котов и собак – одно сплошное удовольствие. Разумеется, если они оказались в любящих руках человека.



Новым объектом зависти пользователей социальных сетей стал очаровательный пушистый кот, который с комфортом разместился под вентилятором. Котейке явно не нужно думать о том, чтобы заработать на пропитание и жизнь – этими бытовыми вопросами занят человек, которому приходится трудиться. Удел кота – получать удовольствие от жизни.

Сейчас, когда в некоторых регионах России установилась очень жаркая погода, блаженство котика под вентилятором заставляет многих людей завидовать. Пушистый растянулся под потоком воздуха и, судя по довольной мордочке, находится на седьмом небе от счастья. Забавный видеоролик насмешил интернет-пользователей.