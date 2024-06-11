Отчаянная борьба котят за обед умилила публику – видео

Отчаянная борьба котят за обед умилила публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыши явно проголодались

В социальных сетях можно встретить целые каналы и крупные сообщества, посвященные братьям нашим меньшим. Многие люди с большим удовольствием проводят время за просмотром контента с очаровательными котиками и собачками. Большой интерес у публики вызвал милый ролик с двумя котятами, которые вели отчаянную борьбу за обед.

Малыши явно сильно проголодались и были готовы на многое, чтобы наполнить свои животики. Когда заботливые хозяева принесли бутылочку с аппетитным молочком, котики буквально набросились на еду.

Прямо у самой соски между котятами начались противоречия – каждый хотел напиться первым. В итоге малыши начали толкать друг друга маленькими лапками, тесниться у бутылочки и всячески проявлять агрессию. Разумеется, в исполнении маленьких котят все это выглядело крайне умилительно – зрители пришли в восторг.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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