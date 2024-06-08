Смышленый кот научился играть в ладушки – видео

Смышленый кот научился играть в ладушки – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверек поразил публику

Хозяева домашних животных готовы часами рассказывать о достижениях своих питомцев. Многие даже не жалеют времени на то, чтобы дрессировать четвероногих товарищей. Забавный видеоролик с котом, который овладел необычным навыком, произвел фурор в социальных сетях.

Очаровательный котик научился играть в ладушки. Надо полагать, его хозяйка серьезно потрудилась над тем, чтобы привить ему этот навык. Результат превзошел все ожидания, котик с готовностью бьет в ладоши своей любимой владелицы.

Пользователей социальных сетей насмешил видеоролик с демонстрацией достижений котейки. Малыш стоит на задних лапках и держит передние наготове. В определенный момент он ударил в ладоши своей хозяйки, за что получил вкусняшку. Смышленый кот умилил публику.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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