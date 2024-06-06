Кот показал мастерство брейкданса и сразил публику – видео

Кот показал мастерство брейкданса и сразил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Из пушистого получился отличный танцор

Коты и собаки часто удивляют своих хозяев необычными навыками и пристрастиями. Пушистые могут устраивать своим любимым владельцам целые концерты. Особенно весело наблюдать за тем, как зверьки танцуют или развлекаются другим творческим образом.

Большой ажиотаж в социальных сетях вызвал забавный котик, который научился танцевать брейкданс и решил продемонстрировать свои умения публике. Танцор из усатого вышел профессиональный. Котик устроил настоящий концерт, он сделал серию кувырков, двигаясь по кругу в такт музыке.

Представление котейки порадовало не только хозяев, но и многочисленных пользователей социальных сетей. Видеоролик с котом-брейкдансером собрал много просмотров, комментариев и реакций. Людям явно понравилось наблюдать за наслаждающимся собственным танцем котиком.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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