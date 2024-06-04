Мужчина раскрыл способ сбросить 23 килограмма за три месяца

Мужчина раскрыл способ сбросить 23 килограмма за три месяца
Фото: freepik.com
По его словам, главное - дисциплина

Бизнесмен из Индии Дипак Паускар рассказал о своей истории, как он похудел на 23 килограмма за три месяца. Ему 51 год, мужчина также страдает от гипертонии и сахарного диабета.

Свой путь к более стройному телу он начал с диеты и увеличения активности. Паускар питался на 2000 ккал в день, а также регулярно проходил пять тысяч шагов. Постепенно он начал добавлять тренировки с отягощениями с спать восемь часов в сутки.

По его словам, дисциплина имеет в процессе сброса веса решающую роль. Сперва он заставлял себя соблюдать режим, но вскоре это ему начало нравится. 

"Если вы будете придерживаться своего плана без компромиссов, вы увидите желаемые результаты", – говорит он.

Ежедневно у него было четыре приема пищи. На завтрак пару яиц, два ломтика хлеба, сливочное масло и молоко. На обед – блюдо из курицы с рисом, овощами и соусом. На ужин он мог съесть куриный бургер, макароны или лапшу.

Постепенно он увеличил активность до 8,5 тысяч шагов в сутки и стал заниматься спортом хотя бы 15 минут ежедневно в дополнение к силовым тренировкам. 

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http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/110541263.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 

Источник: The Times of India

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