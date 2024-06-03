В консервах "Русский рыбный мир" нашли превышение норм мышьяка вдвое

Консервы с мышьяком нашли у популярного производителя в России
Фото: rusfishworld.ru
Изымать товар из продажи не стали

Россельхознадзор после проверки партии консервированной печени трески производителя "Русский рыбный мир" обнаружил серьезные нарушения. Оказалось, что в продукции норма мышьяка была превышена вдвое. По сообщению ведомства, все исследования проходили в апреле.

Продавать эту партию консервов строго запрещено, поскольку она не соответствует нормам российского законодательства. Однако изъять ее не удалось, поскольку товара не было на складах производителя. В "Русском рыбном мире" также не стали пояснять, удалось ли убрать с продажи печень трески с нарушениями.

По данным "Известий", заниматься изъятием продукции из оборота должны были в московском Россельхознадзоре, однако там ограничились лишь предостережением. При этом ранее аналогичные инциденты наказывали штрафом.

Продукты с повышенным содержанием мышьяка оказывают вредное воздействие на организм человека, поэтому употреблять их в пищу строго запрещено. Токсичное вещество может способствовать развитию различных болезней, в том числе и онкологии.

В последнее время, по словам экспертов, в рыбной консервации фиксируется всплеск различных нарушений. 

"Этот показатель в сфере производства рыбной продукции, по нашим оценкам, превысил 300%, и данная негативная тенденция отмечается нами и в текущем году. Сегодня она близка к этому же показателю", – рассказал глава ОПИ Олег Павлов.

Основной причиной подобной ситуации он назвал безнаказанность производителей, которые экономят на сырье и соблюдении технологий.

Источник: Известия

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