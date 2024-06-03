В консервах "Русский рыбный мир" нашли превышение норм мышьяка вдвое

Изымать товар из продажи не стали

Россельхознадзор после проверки партии консервированной печени трески производителя "Русский рыбный мир" обнаружил серьезные нарушения. Оказалось, что в продукции норма мышьяка была превышена вдвое. По сообщению ведомства, все исследования проходили в апреле.

Продавать эту партию консервов строго запрещено, поскольку она не соответствует нормам российского законодательства. Однако изъять ее не удалось, поскольку товара не было на складах производителя. В "Русском рыбном мире" также не стали пояснять, удалось ли убрать с продажи печень трески с нарушениями.

По данным "Известий", заниматься изъятием продукции из оборота должны были в московском Россельхознадзоре, однако там ограничились лишь предостережением. При этом ранее аналогичные инциденты наказывали штрафом.

Продукты с повышенным содержанием мышьяка оказывают вредное воздействие на организм человека, поэтому употреблять их в пищу строго запрещено. Токсичное вещество может способствовать развитию различных болезней, в том числе и онкологии.

В последнее время, по словам экспертов, в рыбной консервации фиксируется всплеск различных нарушений.

"Этот показатель в сфере производства рыбной продукции, по нашим оценкам, превысил 300%, и данная негативная тенденция отмечается нами и в текущем году. Сегодня она близка к этому же показателю", – рассказал глава ОПИ Олег Павлов.

Основной причиной подобной ситуации он назвал безнаказанность производителей, которые экономят на сырье и соблюдении технологий.