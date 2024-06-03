Кинолог назвал полезные для собак продукты

Их стоит добавлять в корм аккуратно

Если хотите, чтобы питомец был здоровым, то важно ответственно подойти к составлению его рациона. Кинолог Владимир Голубев рассказал, какие продукты являются очень полезными для собак, и об этом мало кто догадывается.

Специалист говорит, что спирулину и зеленую фасоль производители часто добавляют в свою продукцию. Дело в том, что они содержат много витаминов-антиоксидантов, железо, минералы, которые благоприятно влияют на организм питомца.

Также полезными являются для собак антарктический криль, лососевое или кокосовое масло. Льняные семена делают шерстку мягкой, глакой и блестящей – их можно подмешивать в корм 2-3 раза в неделю.

"Будьте внимательны, прежде, чем добавлять тот или иной продукт в рацион питомца, важно убедиться, что он не навредит собаке. Следите за реакцией организма на суперфуд и, при возникновении проблем с кожей, слизистыми или ЖКТ убирайте продукт из рациона", – напомнил кинолог.