Рецепт шикарного пирога с фруктами за 5 минут

Рецепт шикарного пирога с фруктами за 5 минут
Кадр: YouTube.com
Блюдо очень понравится всей семье

Простой десерт на завтрак или к чаю после застолья – этот пирог отлично подойдет к любому из поводов. Готовится он за считанные минуты, а получается невероятно вкусным. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Банан переспевший – 3-4 штуки
  • Мука – 225 граммов
  • Сметана – 125 граммов
  • Сахар – 150 граммов
  • Растительное масло – 1/4 стакана
  • Яйца – 2 штуки
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Сода – 1 чайная ложка
  • Соль – 1/2 чайной ложки

 Важно: все продукты должны быть комнатной температуры.  

Пошаговый рецепт пирога за 5 минут

1.  Муку смешиваем с содой, разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. 

2. В отдельной миске разминаем бананы и добавляем яйца. Туда же идут сметана, растительное масло и сахар. Засыпаем сухую мучную смесь и перемешиваем.

3. Смазываем форму для выпекания маслом. И ставим в духовку при 160 градусах на 50-60 минут.

4. Нарезаем и украшаем фруктами. 

Приятного аппетита!

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