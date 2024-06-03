Рецепт шикарного пирога с фруктами за 5 минут

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Простой десерт на завтрак или к чаю после застолья – этот пирог отлично подойдет к любому из поводов. Готовится он за считанные минуты, а получается невероятно вкусным. Делимся пошаговым рецептом.
Важно: все продукты должны быть комнатной температуры.
1. Муку смешиваем с содой, разрыхлителем, солью и ванильным сахаром.
2. В отдельной миске разминаем бананы и добавляем яйца. Туда же идут сметана, растительное масло и сахар. Засыпаем сухую мучную смесь и перемешиваем.
3. Смазываем форму для выпекания маслом. И ставим в духовку при 160 градусах на 50-60 минут.
4. Нарезаем и украшаем фруктами.
Приятного аппетита!
Страна готова к эскалации