Рецепт шикарного пирога с фруктами за 5 минут

Блюдо очень понравится всей семье

Простой десерт на завтрак или к чаю после застолья – этот пирог отлично подойдет к любому из поводов. Готовится он за считанные минуты, а получается невероятно вкусным. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Банан переспевший – 3-4 штуки

Мука – 225 граммов

Сметана – 125 граммов

Сахар – 150 граммов

Растительное масло – 1/4 стакана

Яйца – 2 штуки

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Сода – 1 чайная ложка

Соль – 1/2 чайной ложки

Важно: все продукты должны быть комнатной температуры.



Пошаговый рецепт пирога за 5 минут

1. Муку смешиваем с содой, разрыхлителем, солью и ванильным сахаром.

2. В отдельной миске разминаем бананы и добавляем яйца. Туда же идут сметана, растительное масло и сахар. Засыпаем сухую мучную смесь и перемешиваем.

3. Смазываем форму для выпекания маслом. И ставим в духовку при 160 градусах на 50-60 минут.

4. Нарезаем и украшаем фруктами.

Приятного аппетита!