Оригинальный тест: вы склонны к максимализму?

Оригинальный тест: вы склонны к максимализму?
Фото: www.unsplash.com
Проверьте себя за пару минут

Молодые люди часто отличаются стремлением получить все и сразу, категорически судят о происходящих событиях и редко готовы к компромиссам. Такое состояние души чаще всего называют юношеским максимализмом. С возрастом оно обычно проходит, но не у всех.

Предлагаем пройти необычный тест, который позволит определить, можно ли назвать вас максималистом. Научились ли вы ценить "золотую середину" или предпочитаете только самое лучшее?

Готовность рисковать и идти до победного конца часто щедро награждается судьбой. Однако при таком подходе к жизни можно столкнуться и с серьезными проблемами. Проверьте, какой вы человек, всего за пару минут.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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