Необычное поведение простывшего котика насмешило публику – видео

Хозяева заботятся о приболевшем питомце

Для многих домашние питомцы – все равно, что любимые детки. Владельцы внимательно следят за состоянием здоровья пушистиков, при необходимости стараются вовремя обратиться к ветеринару и так далее. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный кот, который, к сожалению, немного простыл.



Впрочем, пациент явно в надежных руках. Хозяева котейки везде следуют за ним и стараются облегчить страдания пушистика. Более того, владельцы даже носят с собой специальную салфетку, которой обтирают нос котику после того, как он чихнет.

Прочищает нос котейка умилительно. Малыш долго собирается с мыслями, приоткрыв рот в преддверии чиха. Затем наконец усатый с облегчением чихает, а хозяин уже тут как тут с салфеточкой. Идиллическая и удивительная картина вызвала восторг у пользователей социальных сетей, забавный видеоролик получил большую популярность.