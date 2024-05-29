Встреча кота с медведем закончилась неожиданно – видео

Встреча кота с медведем закончилась неожиданно – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый не в восторге от такого знакомства

Большую популярность в социальных сетях получил необычный видеоролик, на который попала незапланированная встреча котика с медведем. К счастью, животных разделяло стекло, но даже это не успокоило котейку.

Внимание хозяйки привлек усатый, который неотрывно смотрел в окно. Когда владелица выглянула на улицу, ее удивлению не было предела. Прямо во дворе дома прогуливался медведь средних размеров. Котику такой представитель фауны явно был не знаком, но и сближаться с ним усатый не хотел.

Хозяйка сама была в шоке, но с выражением мордочки кота не сравнится ничто – пушистик буквально выпучил глаза и с ужасом наблюдал за тем, что происходит на улице. А вот медведь повел себя неожиданно. Он заглянул в окно и встал на задние лапы, будто приглашая мелкого зверька поиграть.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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