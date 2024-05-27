Самый простой торт за 15 минут: без выпечки и печенья

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Когда хочется порадовать близких домашними сладостями и не хочется долго готовить на кухне, то можно сделать торт по быстрому рецепту. Активная фаза займет всего 15 минут, после чего десерту потребуется время для пропитки. На вкус блюдо получается потрясающим.
Крем
1. Смешиваем сливочное масло с сахаром, мукой и щепоткой соли. Должна получится мелкая крошка.
2. Обжариваем получившуюся смесь на сковородке, постоянно помешивая. Она должна зарумяниться. На это может потребоваться где-то 5-6 минут.
3. Смешиваем яйца с крахмалом, добавляем туда сметану и сахар. Варим кре до загустения, обязательно постоянно помешивая и на небольшом огне. При появлении первых пузырей, варим еще полминуты. После снимаем с плиты, добавляем ванильный сахар и сливочное масло.
4. Откладываем 4 ст.л. крошки для посыпки торта сверху. Остальную часть делим на четыре одинаковые части.
5. Выстелаем пергамент на низ и бока формы.
6. На дно укладываем первую часть крошки, сверху смазываем горячим кремом. Повторяем это три раза. Сверху нужно посыпать торт крошкой.
7. Накрываем все пищевой пленкой. Когда торт остынет до комнатной температуры, отправляем в холодильник на 6-8 часов.
Приятного аппетита!
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