Эксперты раскрыли правила выбора квартир-вторичек

Специалисты советуют обращать особое внимание на соседей

Подбор жилья – дело ответственное. Особенно когда речь идет о вторичке. Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание, когда приобретаешь квартиру у собственника.

1. Специалисты советуют не обращать особого внимания на год постройки здания. Многие опасаются, что если дом возвели, например, в 70-х годах, то проблем с коммуникациями не оберешься. На самом деле все может быть сделано на отлично, поскольку в доме сделали капремонт – этот аспект следует обязательно проверять.

2. Обязательно следует присмотреться к соседям по лестничной площадке, снизу и сверху. Довольно часто именно они становятся причиной продажи жилья. Не стоит стесняться и пообщаться с людьми, которые живут рядом.

3. Необходимо самостоятельно проверить состояние коммуникаций в квартире. Особенно осмотреть, есть ли наледь или плесень, изучить состояние вентиляции.

4. Изучить вопрос модернизации и застройки района. Например, там могут проложить новую трассу или снести гаражный кооператив. Это наверняка окажется весомым обстоятельством при приобретении жилья.

5. Изучить юридическую чистоту квартиры. Сюда входят документы по планировке, банкротство прошлого хозяина и другие аспекты, которые следует внимательно изучить перед приобретением.