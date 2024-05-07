Названы три эффективных способа борьбы с муравьями в доме

Все методы являются народными и не требуют использования опасной химии

Конец весны – период высокой муравьиной активности. Они начинают расширять свои жилища и готовиться к размножению, в итоге осваивая новые территории в квартирах и человеческих домах. Эксперты рассказали, как можно от них избавиться народными средствами.

Лучше всего работает масло чайного дерева, которое отпугивает насекомых своим запахом. Оно используется просто – нужно смочить им ватный диск и протереть плинуты, косяки входных дверей и места, откуда, как правило, появляются муравьи. Также можно пропитать маслом вату и расставить в шкафах с едой. Обработку лучше повторять один раз в неделю, иначе они вернутся.

Борная кислота является более жестоким способом избавления от вредителей – она парализует их нервную систему, и муравьи умирают. Для ниж делают приманку из сахара, воды и кислоты и раскладывают по привлекательным местам. Средство лучше не использовать в домах, где есть маленькие дети.

Избавиться от муравьев поможет и перечная мята. Для этого требуется развести ее в воде в соотношении 20 капель на 250 мл. Средство распыляют по плинтусам и дверным проемам. Запах мяты отпугнет насекомых и не даст им войти внутрь.