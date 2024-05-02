Рецепт вкуснейшей творожной пасхи: готовится за пару минут

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Творожная пасха является одним из любимейших для многих угощением в православный праздник. Десерт не только невероятно вкусный, но и сытный. Делимся рецептом, как приготовить блюдо – много времени не понадобится.
1. Смешиваем яйцо со сливками, ванильным и обычным сахаром. Ставим на огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая. После уменьшаем огонь и провариваем еще 10 секунд.
2. Берем сливочное масло и смешиваем с сахаром, перемешиваем венчиком до однородной массы. Добавляем творог.
3. Смешиваем творожную и заворную основы, цукаты и изюм.
4. Выкладываем смесь в форму для пасхи. Отправляем в морозилку на ночь.
Приятного аппетита!
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